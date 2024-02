Talentovaný Slovák ide v šľapajach Martina Pospíšila, dominuje v USHL

Pred sezónou 2022/23 sa Slovensku na Hlinka Gretzky Cupe nepodaril výraznejší úspech, no Pekarčík svojim výkonom na turnaji výrazne zaujal a odrazu sa začal spomínať v súvislosti s draftom NHL, skauti ho videli ako kandidáta pre nižšie kolá.

Po presune do Nitry sa spustil jeho raketový kariérny rast. Bol ostaršený k juniorom, kde zbieral v priemere bod na zápas. Začal trénovať s mužmi, dokonca bol na päť zápasov vytiahnutý do extraligy k prvému tímu.

Juraj Pekarčík na šampionáte nazbieral v siedmich stretnutiach 10 bodov, za 3 góly a 7 asistencií. No hlavne ukázal nesporné individuálne zručnosti a prudko stúpol v preddraftových rebríčkoch, kde ho začali projektovať do TOP 100.

Po skvelých výkonoch bol počas turnaja zaradený do prvého útoku k Daliborovi Dvorskému a Adamovi Cedzovi, kde zafungovala chémia a slovenský výber zostal iba kúsok od bronzových medailí.

Ako prvokolový prospekt pôsobil nielen v kempe St. Louis, ale zodpovedá tomu aj jeho produktivita na kľúčovom turnaji draftového ročníka. Pripomeňme si, že na Majstrovstvách sveta do 18 rokov nazbieral až desať bodov.

Z hráčov, ktorí 10-bodovú métu pokorili počas predošlých šesť MS 18-ročných bolo 23 draftovaných v 1. kole, šiesti v 2. kole a dvaja v 3. kole. Priemerná pozícia bola 24. miesto (23,71), čo predstavuje umiestnenie v druhej polovici prvého kola.

Navyše v aktuálnom ročníku pôsobí v USHL klube Dubuque Fighting Saints, kde má vysoko nadpriemerné čísla zodpovedajúce kandidátom na tie najvyššie pozície v drafte.

V tejto súvislosti stojí za zmienku jeho dátum narodenia, keby sa totiž narodil o štyri dni neskôr, išiel by na draft až tento rok.

Tým pádom je vysoko pravdepodobné, že by na tohtoročnom drafte patril k horúcim kandidátom pre prvé kolo a nezostal by v tieni piatich Slovákov, ktorí boli vybraní pred ním ako sa to stalo v roku 2023.