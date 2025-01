Najprv sa mu smiali, potom ho napodobňovali. Dominik Hašek sa narodil pre to, aby chytal

Bolo by to dlhé rozprávanie o výnimočnom talente, húževnatosti a neúnavnom odhodlaní, pretkané množstvom historiek.

Začínal na jazere

V totalitnom režime mladý brankár netušil, čo je draft a vôbec ho to nezaujímalo. NHL bola v tom čase iba súťaž niekde ďaleko v zámorí, kde sa hráči z Československa len ťažko mohli dostať, nie to ešte presadiť.

Do Spojených štátov odcestoval v čase, keď sa mu narodil prvý syn. To však nebola jediná komplikácia - Hašek totiž nevedel ani slovo po anglicky.

Hašek všetkých uchvátil. Napriek tomu, že inkasoval štyri góly, predviedol niekoľko skvelých zákrokov a priklonil si fanúšikov na svoju stranu. Ukázal Amerike, že vie chytať.

Chicago ale o jeho služby nemalo záujem a v roku 1992 ho vymenilo do Buffala Sabres. Na prvý pohľad sa mohlo zdať, že to bol krok späť. Buffalo nepatrilo medzi popredné tímy NHL, no pre Hašeka to bola šanca zažiariť. Nakoniec to bol zásadný moment jeho kariéry.