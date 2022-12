Prvý hetrik Skokana v kariére. Dávid si ten hetrik zaslúžil, tvrdí spoluhráč Svitana

„Je to celkovo môj prvý hetrik v kariére, prvý v extralige a to mám 34 rokov. Oplatí sa teda čakať. Možno sa tak v mojom prípade udialo raz za život. Vidno, aký je šport nevyspytateľný. V tejto sezóne som sa trápil a prišiel tento hetrik.

Vyzdvihoval celý tím: „V Banskej Bystrici sme hrali výborne. Od začiatku sme jazdili, korčuľovali. Musím pochváliť celé mužstvo. Pri mojom hetriku najmä Paťa Svitanu. Som rád, že sa aj on konečne prebral a dal mi to tam dvakrát veľmi pekne, za čo som rád.“

Patrik Svitana prihral Skokanovi na dva góly a sám jeden dal. Aj on mal teda po výhre v Banskej Bystrici dôvod na radosť, čo ani na pozápasovom brífingu pred novinármi neskrýval: „Dávid si ten hetrik zaslúžil. Od začiatku sezóny drie. Žiaľbohu, nesadlo mu to od začiatku podľa predstáv.

Verím, že tento hetrik ho nakopne a bude takto pokračovať ďalej. Nemyslím si, že by sme iba my dvaja rozhodli zápas. Bol to skvelý kolektívny výkon. Samozrejme, góly padali našej lajne, vyšlo to v tomto zápase nám, nabudúce to vyjde druhej lajne.“

Poučili sa z chýb z predošlého zápasu proti Bystrici

Popradčania pred Vianocami prehrali na svojom ľade s Banskou Bystricou 3:7, hoci po dvoch tretinách viedli 3:1. Podobný scenár si pri Hrone za stavu 0:3 z pohľadu domáceho tímu nechceli ani len predstaviť.

„Nechceli sme si pripustiť tretiu tretinu doma s Bystricou, keď nám dala šesť gólov a otočila duel z 1:3 na 7:3. Uvedomovali sme si, že liga je veľmi vyrovnaná a išli sme na záverečné dejstvo ako keby bolo 0:0.