Dallas má nového trénera. Dvakrát bol vo finále, ale Stanley Cup nemá

Stanley Cup ešte nevyhral, ale s Devils a Sharks sa v rokoch 2012 a 2016 prebojoval do finále.

"Peter prináša do našej šatne bohatstvo skúsenosti a sme nadšení z toho, že bude našim ďalším trénerom," oznámil manažér Dallasu Jim Nill. "Každý tím, v ktorom doteraz pôsobil, ukázal nie len okamžité zlepšenie, ale bol veľkou konkurenciou aj v play off. Počas 14 rokov sa ako tréner päťkrát dostal do konferenčného finále a dvakrát do finále Stanley Cupu."

Stars postúpili v sezóne 2021/22 do play off vďaka zisku prvej divokej karty v Západnej konferencii. V prvom kole podľahli Calgary 3:4 na zápasy.