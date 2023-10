Dvorský bude v prvej lajne, sľubuje nový klub. Zahrá si s kamarátom z reprezentácie?

SUDBURY. Mal by to byť len chvíľkový skrat, na základe ktorého nemôže nik vyvolať paniku. Aj tak ale prerástol do takých rozmerov, že musela prísť zmena. Dalibor Dvorský začal ročník 2023/24 vo Švédsku. Presunul sa do najvyššej súťaže a tento krok bol logický, veď je na Škandináviu dokonale zvyknutý. Desiatka draftu 2023 však nenaplnila očakávania. V desiatich zápasoch neprišiel ani jeden kanadský bod a jeho situáciu už St. Louis Blues nemohli nechať na náhodu. Našťastie pri jeho mene existovalo veľa variantov – OHL, USHL, AHL, možno druhá najvyššia švédska liga, kde hral pred rokom. Talentovaný útočník napokon mieri do kanadskej juniorky.

Manažér a agent sa zhodli Na tento presun dohliadal jeho klub v NHL. “Potom, čo sme prehodnotili Daliborovu situáciu vo Švédsku s ním aj jeho agentom, sme sa rozhodli, že najlepším spôsobom, ako pokračovať v jeho vývoji, bude hrať pravidelne proti rovesníkom v OHL v Sudbury,” priznal generálny manažér Doug Armstrong. Dvorského agent J. P. Berry túto myšlienku od začiatku podporoval. “Doug a ja sme cítili, že prišiel čas presunúť sa do OHL. Ak chceme naozaj znásobiť jeho vyťažovanie a rolu, je to lepší variant ako hľadať iný profesionálny tím v Európe,” povedal pre The Athletic. Bolo jasné, že v Oskarshamne nemá budúcnosť. Nielenže nebodoval, ale postupne strácal pevnú rolu v mužstve - začal ako center, potom ho presunuli na krídlo a v posledných dvoch zápasoch bol iba trinástym útočníkom. Tabuľka: Štatistiky Dalibora Dvorského v jednotlivých zápasoch SHL

Dátum Súper Body Strely na bránku Čas na ľade Rola 14. september Lulea 0 1 14:25 3. center 16. september Linköping 0 2 11:20 3. center 21. september Växjö 0 2 9:16 3. center 23. september HV 71 0 2 14:07 3. pravé krídlo 28. september Timra 0 1 15:22 2. pravé krídlo 30. september Örebro 0 2 9:00 3. pravé krídlo 5. október Skellefteå 0 1 13:42 3. pravé krídlo 7. október Rögle 0 0 12:11 3. ľavé krídlo 12. október Färjestad 0 0 1:35 13. útočník 14. október Malmö 0 0 0:44 13. útočník

Jeho príchod do Kanady vníma pozitívne aj novinár pôsobiaci priamo v Sudbury Ben Leeson. Pre Sportnet odpovedal na niekoľko otázok. “Niektorí ľudia by povedali, že je vždy najlepšie hrávať proti starším hráčom, ale podľa mňa je to individuálne. V SHL nebodoval a nebol vyťažovaný, čiže musela prísť nejaká zmena. Teraz dostane šancu porovnávať sa s najlepšími hráčmi jeho vekovej kategórie na dennej báze. Sudbury by v tejto sezóne malo útočiť na titul a ak by pri jazde naprieč play-off hral v dôležitej role, bola by to preňho veľmi cenná skúsenosť,” vyjadril sa. Dvorského novým prechodným domovom sa stane 160-tisícové ontárijské mesto ležiace na jazere Ramsey.

Dalibor Dvorský sa teší po strelenom góle v zápase Slovensko - Nemecko na MS v hokeji do 18 rokov 2023. (Autor: Andreas Robanser / Puckfans.at)

Kľúčový útočník už pred debutom Z novej posily panuje v klube nadšenie. “Dalibor je hráč svetovej triedy a sme veľmi radi, že ho vítame v našom klube. Tešíme sa, že mu pomôžeme v rozvoji. Aj on je veľmi nadšený, že sa pripojí k nášmu tímu. Naši fanúšikovia budú mať veľké šťastie, že ho budú môcť sledovať,” vyhlásil generálny manažér Wolves Rob Papineau.