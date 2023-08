VIDEO: Pretlačil sa cez obrancov, vymiešal brankára. Dvorský dal prvý gól v novom klube

Dvorský sa presadil v 18. minúte. Puk si prebral v strede klziska a so spoluhráčom si šikovne vymenil puk. Pred brankárom ukázal šikovné ruky a v páde puk poslal za bránkovú čiaru.

V tej aktuálnej sa presunul do najvyššej švédskej súťaže SHL. S IK Oskarshamn podpísal dvojročnú zmluvu.

Doterajšiu kariéru strávil takmer výlučne vo Švédsku, s výnimkou krátkeho pôsobenia v doraste Zvolena a A-mužstve Banskej Bystrice.

Osemnásťročný center bol na tohtoročných MS v hokeji do 18 rokov líder slovenského tímu a dostal sa aj do All Star tímu šampionátu, keď v siedmich zápasoch nazbieral 13 bodov za 8 gólov a 5 asistencií.