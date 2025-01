Dvorský patrí do NHL, píše zámorský expert. Má skvelú sezónu vo všetkých smeroch

„Pomohlo, že tam išiel a mal dôležitú úlohu lídra. V každom zápase dokázal bodovať. Na šampionáte hral veľmi dobre. Sme nadšení, že je tu a vidíme v ňom svetlú budúcnosť, či to už bude tento rok alebo neskôr, keď sa prebojuje do prvého tímu,” pochválil ho generálny manažér St. Louis Doug Armstrong.

Príchod Dvorského do profiligy ale nechce uponáhľať. „V jeho veku je všetko o budovaní dobrých základov. Každý by chcel byť v NHL, ale to nie je možné. Keď sa už dostanete do prvého tímu, chcete sa tu udržať a mať svoju silu,” dodal generálny manažér „bluesmanov”.

Bude významnou súčasťou plánov v klube

Oveľa jasnejšie slová vyslovil zámorský expert Justin Bonhard. Myslí si, že Dvorský dostane šancu v prvom tíme už túto sezónu.

„V tomto prípade nie je o čom. Dvorský má skvelú sezónu vo všetkých smeroch. Na juniorskom šampionáte hral veľmi dobre a rovnako tak aj v AHL,” hodnotí expert.

Rodák zo Zvolena nastrieľal v tomto roku vo všetkých súťažiach už 17 gólov. Práve to je oblasť, ktorou by mohol zaujať trénerov v St. Louis.