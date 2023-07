Darček k osemnástym narodeninám. Bedard podpísal prvú zmluvu v NHL

Potrvá tri roky a ročne si Bedard zarobí 950 tisíc dolárov. Ak by hral v AHL, bude to len 177 500 dolárov ročne. V NHL si môže vďaka výkonnostným bonusom ročne prilepšiť o 3,5 mil. dolárov. Ak by zvládol úplne maximalizovať zisk, pripísal by si na konto v priebehu troch sezón až 13 350 000 dolárov.

Kanaďan strávil vlaňajší ročník v juniorke. V kanadskej WHL v drese Regina Pats pozbieral 143 bodov v 57 zápasoch. Dominoval aj v play-off, zaknihoval dvadsať bodov v siedmich zápasoch.