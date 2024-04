Bedard po nováčikovskej sezóne: Nehral som tak dobre, ako som od seba čakal

Vynechal 14 zápasov. Mohla za to zlomenina čeľuste, ktorú utrpel po strete s Brendanom Smithom z New Jersey.

"Tento rok som údery inkasoval často. No sa to bude opakovať, veď je to hokej, je to kontaktný šport a nebojím sa toho," vyjadril sa.

Sám seba podrobil kritike.

"Hral som OK. Ale asi nie tak dobre, ako som od seba čakal. Dúfam preto, že v ďalšej sezóne budem lepší. V lete urobím, čo sa bude dať, aby sa to podarilo, ale moje činy musia byť hlasnejšie ako slová," podotkol.