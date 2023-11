Chuťovky z NHLky: Bude Halák v Caroline len brankárskou trojkou?

NEW YORK. S napätím očakávame, ako to dopadne. Slovensko momentálne v NHL nemá brankára. Po dlhých 23 rokoch.

Martin Pospíšil debutoval a strelil prvý gól, Juraj Slafkovský premiérovo v sezóne skóroval, Adam Ružička sa vrátil do hry a Martin Fehérváry zaznamenal prvý bod v ročníku.

Predĺženie Halákovej kariéry by bolo ďalšou skvelou správou pre slovenských fanúšikov. Tí si ich v ostatnom týždni užili na pomery zo začiatku sezóny až habadej.

Bez Haláka by bol trojkou Yaniv Perets. Dvadsaťtriročný Kanaďan ešte len v tejto sezóne začal chytať medzi profesionálmi, avšak až v tretej najvyššej zámorskej súťaži ECHL. Na úroveň NHL ešte podľa všetkého nedorástol.

Hurricanes majú zvláštnu situáciu. Na úrovni NHL by po zdravotných problémoch Frederika Andersena mohli pracovať s dvojicou Antti Raanta – Pjotr Kočetkov, avšak problém by nastal, keby sa jeden z nich zranil.

1. Jaroslav Halák dostal šancu, možno poslednú. V novembri ešte nemá kontrakt v NHL, no má minimálne istotu, že oň môže bojovať.

2. Hurricanes aktuálne nemajú farmu v AHL. Kočetkov síce chytal v Syracuse, teda na farme Tampy Bay, avšak bol tam len na hosťovaní.

Reálne teda môže nastať situácia, že budú v Raleigh až traja zdraví brankári. Halák to už v minulosti zažil a veľmi spokojný nebol.

Udialo sa to v sezóne 2016/17 v New Yorku Islanders. Tí si jeden čas nechávali v A-tíme Jaroslava Haláka, Briana Elliotta a Jeana-Françoisa Bérubého. Halákovi situácia častého striedania nesedela a úplne vyšiel z formy, dokonca ho na čas poslali do AHL.

Vtedy však bol brankárom s vyššími ambíciami. Teraz bude nanajvýš dvojkou, aj keď sa môžeme obávať toho, že v Caroline dostane až rolu trojky, čo vyplynulo z nedávneho článku na oficiálnom webe, v ktorom klub vysvetlil, prečo pozval Haláka na skúšku.

Do hry napokon, samozrejme, vstúpi viac faktorov – po prvé, Halák stále nemá kontrakt, po ďalšie, nevedno, či si Canes budú chcieť nechávať trojicu alebo pošlú Kočetkova späť do nižšej súťaže a po tretie, ktovie, v akej forme budú chytať Kočetkov, ktorý nie je stabilný brankár, a Halák, ktorý odchytal posledný duel 14. apríla.