Chuťovky z NHLky: Tatar patrí k najlepším na svete. Chýbajú len body

NEW YORK. V sezóne 2021/22 patrili New Jersey Devils medzi najhoršie tímy v NHL. Menej bodov vo Východnej konferencii mali len Philadelphia a Montreal, v Západnej Arizona a Seattle.

Počas uplynulého týždňa sa v NHL zdvihol aj Marc-André Fleury. Na farmu bol preradený Pavol Regenda, hviezdny Mitch Marner sa s trénerom vadil na striedačke a opäť sa objavili provokatívne špekulácie, že Auston Matthews o pár rokov zamieri do Arizony.

Je až nepochopiteľné, že na prvý bod čakal do šiesteho duelu. V ten deň som sa chystal napísať analýzu a pokúsiť sa odpovedať na otázku, ako je možné, že nemá ani bod. Avšak gól, ktorý strelil proti Washingtonu, ma prinútil chvíľku počkať. A oplatilo sa.

2. Keďže som komplexnú analýzu napokon nepísal, chcel by som jeho pokročilé štatistiky vyzdvihnúť tu. Keby totiž nebolo iných faktorov a presne by vedeli vyčísliť, koľko bude mať dnes Tatar bodov, mal by ich už zhruba dvojnásobne viac.

V štatistike Corsi (pomer všetkých striel, kým je hráč na ľade) je Tatar medzi útočníkmi, ktorí už odohrali aspoň 60 minút v hre piatich proti piatim, piaty najlepší s hodnotou 66,67 CF %.

Na štvrtej priečke v lige je v hodnote Fenwick (pomer nezablokovaných striel, kým je hráč na ľade) s číslom 68,84 FF %.

V štatistike očakávaných gólov, kým je na ľade, je dokonca druhý len za Jordanom Martinookom! Devils mali podľa analýzy s Tatarom na ľade streliť za prvých desať zápasov 8,78 gólu (reálne strelili sedem) a inkasovať 3,32 gólu (inkasovali štyri).

Sú aj také ukazovatele, v ktorých je slovenský forvard úplne najlepší v súťaži. Je to pomer nebezpečných šancí (79,63 HDCF %) a pomer striel na bránu, kým je na ľade (105:39).

3. Vidí sa mi správne vyzdvihnúť aj jeho formáciu. Prvý útok v zložení Tatar-Hischier-Zetterlund neznie priam hviezdne, a to ani v porovnaní s trebárs druhou lajnou tímu tvorenou triom Haula-Hughes-Bratt, ale aj pri ňom platí, že je najdominantnejším v tíme.