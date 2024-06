Chuťovky z NHLky: Súboj najlepších, povery aj potkany. Čo prinesie finále Stanley Cupu?

NEW YORK. Kto vyhrá Stanley Cup? Takáto otázka sa ľahko položí, ale odpovedať na ňu je aj pred finále ohromne náročné.

Tento rok sa do záverečného súboja prebojovali Florida Panthers a Edmonton Oilers. Nekoná sa žiadna veľká rozprávka. Postúpili tímy, ktoré na to boli favorizované a patrili do okruhu ašpirantov na pohár.