Chuťovky z NHLky: Slafkovský zarobil rozprávkový milión a pol. Vydrel si každý cent

"To je drahý gól. Áno, je to veľmi fajn a som zaň šťastný," uviedol s úsmevom pre zámorské média po zisku štvrťmiliónovej odmeny. A nedostal len jednu, ale rovno dve.

Nebol to gól ako každý iný. Bol okrúhly dvadsiaty. A neznamenal len pekný míľnik, ale aj štedrý bonus.

NEW YORK. Teč pred bránkou a po ňom veľká radosť. V poslednom zápase sezóny a po poslednom góle Canadiens v ročníku 2023/24 sa rozbehli spoluhráči k Jurajovi Slafkovskému.

Najlepšie to zhrnul kapitán New Yorku Rangers Jacob Trouba po výhre Prezidentskej trofeje za víťazstvo v základnej časti: “Je to pekný úspech. Ale teraz musíme rýchlo otočiť stranu a pripraviť sa na ozajstné boje.”