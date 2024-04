Chuťovky z NHLky: Slafkovský je miláčikom Montrealu a teletext je znova modrý

NEW YORK. Keď som sa díval na slovenské hetriky z minulosti, bol som až v miernom šoku. Medzi obdobím pred 20-30 rokmi a súčasnosťou je ohromný, priam neporovnateľný rozdiel.

Medzi rokmi 1994-2011 sa nestalo, žeby uplynul kalendárny rok bez slovenského hetriku. V roku 1996 sa takýto kúsok Slovákom podaril šesťkrát, v roku 2000 osemkrát a v rekordnom roku 2002 dokonca 11-krát. V porovnaní s dneškom to znie ako sci-fi.

Lenže Slafkovského hetrik bol už 120. slovenským hetrikom v NHL. Z toho vyplýva, že niekedy sa slovenskí fanúšikovia radovali z trojgólových strelcov tak často, až to vlastne ani nevnímali ako dôvod na oslavu.

Našťastie toto nekonečné čakanie prelomila naša najväčšia útočná nádej. Verme, že Slafkovský odštartoval ďalšiu éru modrých teletextov a že sa k nemu v blízkej budúcnosti pridajú ďalší. Talentov na to máme neúrekom.

1. Juraj Slafkovský sa stal druhým najmladším Slovákom s hetrikom v dejinách NHL. Strelil ho vo veku 20 rokov a 10 dní, pričom mladší ako on bol pri premiérovej trojgólovej noci len Marián Gáborík.

“Zase čosi? Ani som o takých rekordoch nevedel. Nie sú dôležité. Nie je to o rekordoch, ja som šťastný vtedy, keď tím vyhrá,” odvetil nesebecky.

Dnes už azda nikto nepochybuje, že bol Slafkovský správnou voľbou. V Montreale ho milujú. Dokázali to, keď mu po stretnutí ako prvej hviezde venovali polminútový neutíchajúci potlesk postojačky.

Akoby to bolo včera, keď sa po drafte s malou dušičkou nádejal, že si získa ich priazeň, hoci si mnohí predstavovali, že si ich klub vyberie z prvej pozície na drafte Shanea Wrighta.

3. Jeho prínos pre Montreal však nespočíva iba v góloch či bodoch. Len tým by si náročné publikum v Bell Centre tak rýchlo nezískal.

Juraj Slafkovský to s mottom “všetko pre víťazstvá” myslí smrteľne vážne. Práve on spomedzi útočníkov tímu zablokoval najviac striel (67). V počte bodyčekov (142) je druhý. Miest, kde to bolí, sa nebojí.