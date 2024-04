V noci nespal, hral chorý. Slafkovskému po hetriku tlieskali Montrealčania po stojačky

A predsa sa v roku 2024 prepisujú historické tabuľky. Votrel sa do nich mladý Košičan s nákazlivým úsmevom, ktorého už milujú aj prísni fanúšikovia v kolíske hokeja.

MONTREAL. V histórii NHL si zahralo množstvo legendárnych Slovákov a v histórii Montrealu Canadiens už hralo toľko všemožných legiend, že by nám na ich spočítanie nestačilo azda ani desať rúk.

Teraz túto príležitosť využili montrealskí fanúšikovia - mnohými označovaní ako to najnáročnejšie hokejové publikum.

Slafkovský prežil ďalšiu nezabudnuteľnú noc. Po zápase, keď sa ho pýtali na množstvo šiltoviek, ktoré pristáli na ľade, si spomenul na to, že keď strelil hetrik ako malý chlapec, jediný, kto hodil na ľad čiapku, bol jeho otec.

Streleckú listinu otvoril už po 65 sekundách. Spred bránky tečoval strelu Mikea Mathesona, ktorý si pôvodne myslel, že skóroval.

“Naozaj sa veľmi radoval, tak som mu to nechcel kaziť,” zasmial sa Slafkovský, hoci dobre vedel, že to bol on, kto sa dotkol puku ako posledný.

Následne sa presadil v 29. minúte. Napriek podrazeniu a nasledovnému pádu sa udržal na puku, rozvinul akciu v útočnom pásme a po kombinácii ho voľného pred bránkou našiel Suzuki.

Hetrik zakončil parádne. V úniku ho našiel presnou prihrávkou Savard, ktorý ho vysunul za obranu a Slafkovský si s nájazdom poradil vskutku rutinérsky.