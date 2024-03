Chuťovky z NHLky: Prídu Slafkovský, Nemec či Černák na 'domáce' majstrovstvá sveta?

Motivácia urobiť na nich dobrý výsledok bude o to silnejšia. Dobre si pamätáme, čo urobili domáce tribúny so slovenským výberom v roku 2019 v Košiciach. Napriek vypadnutiu v základnej skupine hrali Slováci hokej, ktorý nesmierne bavil.

Jeho príchod na majstrovstvá sveta by bol bezpochyby veľkou udalosťou. A zabrániť by mu v ňom mohli len zdravotné problémy. Sám sa tak vyjadril.

Slafkovský vlani nereprezentoval pre zranenie, ktoré mu skrátilo sezónu na polovicu. V tomto ročníku však žiadne väčšie problémy nemal a doposiaľ nevynechal ani jeden duel. V 71 zápasoch pozbieral 40 (15+25) bodov a jeho výkony po novom roku ukázali, že prežíva prelomovú sezónu.

Reprezentoval už mnohokrát. Zúčastnil sa na dvoch majstrovstvách sveta a zohral kľúčovú rolu pri zisku bronzovej medaily z olympiády v Pekingu.

To všetko ale bolo ešte pred draftom. Pri prípadnej účasti na májovom svetovom šampionáte už nebude zelenáčom, ktorý môže prekvapiť. Už pôjde o najväčšiu hviezdu slovenského tímu.

2. Pozitívne zatiaľ vyzerajú aj šance na príchod jeho rovesníka Šimona Nemca. Šance jeho New Jersey Devils na play-off síce stále žijú, ale zatiaľ ťahajú za kratší koniec a v AHL už nepomôže.

Jeho prípadná účasť by zrejme znamenala, že by sa opäť stal najvyťažovanejším zadákom národného mužstva. Má síce iba 20 rokov, ale skúsenosti už má na rozdávanie. Na svetových šampionátoch už odohral 18 stretnutí, zúčastnil sa na nich v rokoch 2021, 2022 aj 2023.

Nemec patrí k historicky najúspešnejším juniorským obrancom vychovaným na Slovensku. Platí to o NHL aj o reprezentácii. V seniorskej odohral predtým, ako sa v hokejovej terminológii stal “mužom”, 34 duelov.

3. Pokojne sa môže stať, že sa do play-off v ročníku 2023/24 nepozrie ani jeden Slovák. Pravdepodobné to však nie je, keďže Černákova Tampa Bay by mala postúpiť aspoň do prvého kola.

Aj Erik deklaroval, že sa nebráni príchodu na svetový šampionát. Pri ňom však zohrá veľkú rolu zdravie.