Chuťovky z NHLky: Ak pošlú Slafkovského na farmu, už sa nemusí vrátiť

NEW YORK. Iste si ešte každý hokejový fanúšik spomenie, ako sa na začiatku Slafkovského kariéry opakovane hovorilo o méte desať zápasov. Ak by jednotka draftu odohrala v prvej sezóne v NHL len deväť stretnutí, jej zmluva by sa natiahla o rok.

Dnes už vieme, že sa nič predlžovať nebude a talentovaný Slovák dostane o tri roky nový kontrakt. Nebol to však posledný kľúčový míľnik, na ktorý Canadiens musia myslieť.

Aktuálne sa im nedarí. Majú len 33 bodov a v Atlantickej divízii sú poslední. Iba päť tímov získalo v doterajšom priebehu ročníka menej bodov.