Samozrejme, že som neposlúchol, ľutuje Jágr. Schudol, cítil sa dobre, ale prehnal to

"Išiel som si zabehať klasické šprinty, na členky som si dal zavážia a odtrhol som si zadný stehenný sval. Pavel hovoril, že na to treba tri až šesť týždňov. Uvidíme, ako sa to bude hojiť," uviedol Jágr.

Prípravu však nechce zabaliť, dovtedy bude robiť cviky na iné partie.

"Nie som taký, že by som sa na to úplne vykašľal, keď som sa tomu toľko venoval. Išiel som do toho hneď na druhý deň. Nemám problém robiť veci, pri ktorých ma to nebolí," povedal Jágr v závere videa.

Prekonal aj Gordieho Howa

V predošlej sezóne nastúpil Jágr v 18 zápasoch, vrátane baráže.

Do série so Vsetínom vstúpil v druhom zápase a hneď vo svojom úvodnom striedaní dokázal skórovať. Okrem toho v druhej tretine pridal asistenciu.

"Máte zase príbeh pre Netflix,“ smial sa kapitán Radek Smoleňák.

Jágr prekonal rekord Gordieho Howa, ktorý v profesionálnom hokeji strelil gól vo veku 52 rokov a 11 dní. Jágr bol ešte o 52 dní starší.

VIDEO: Gól Jaromíra Jágra v zápase proti Vsetínu