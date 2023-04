Frustrovali ho rozhodcovia. Hviezdny Harris nevidí za vypadnutím Slovana len hráčov

BRATISLAVA. Kanadský hokejový útočník Brant Harris odohral posledné tri sezóny na Slovensku v drese Slovana Bratislava. 33-ročný center patril k najlepším hráčom Tipos Extraligy a v roku 2022 vyhral ligový titul.

"Som hrdý na môj čas v Slovane. Neviem, či som mohol dať klubu niečo viac," rekapituloval Harris v rozhovore pre Sportnet svoje pôsobenie na Slovensku.

Ako hodnotíte uplynulú sezónu?

Z tímového hľadiska sme boli celý rok prví a nakoniec sme to všetko stratili. V poslednej štvrtine naša hra nebola na úrovni, kde mala byť. Nechali sme si prvé miesto vyšmyknúť z ruky. A každý vie ako funguje play off, nebolo to vôbec to, v čo sme dúfali. Z tímovej perspektívy to nebol rok, aký sme chceli. Prvé miesto stratíte, dobre, stane sa, ale play off skutočne potvrdilo, aké sklamanie táto sezóna priniesla.