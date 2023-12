Chytať sa učil v garáži. Dnes je najlepším brankárom v kanadskej juniorke

Pochytá 92,8 percent súperových striel a v bránke je pre tím Guelph Storm istotou. Napriek tomu dostáva menej príležitostí ako jeho kolega, zatiaľ sa do bránkoviska postavil päťkrát.

Účastník posledných MS do 18 rokov v rozhovore pre Sportnet poodhalil aj začiatky s hokejom a podelil sa o to, prečo venoval reprezentačný dres priateľkinej mame.

Ste aktuálne najlepší brankár v OHL v percentuálnej úspešnosti zákrokov. Je to odraz reality? Chytáte v takej skvelej forme?

Nechytám úplne často, to znamená, že chcem využiť každú šancu a pracovať na sebe každú chvíľu. Cítim sa naozaj dobre, myslím si, že som v psychickej pohode. Musím však pochváliť aj defenzívu, ktorá hrá predo mnou, chalani sú výborní.

Povedali by ste pred debutovou sezónou v Kanade, že ju začnete takto výborne?

Ani nie. Vôbec som nevedel, do čoho idem. Nikdy som nechytal inde ako na Slovensku, takže je pre mňa všetko nové. Radšej som rozmýšľal opatrnejšie.

Navyše som sa pred ročníkom musel popasovať so zranením, aj to ma trochu zneistilo, ale vyšiel mi prvý zápas a už to išlo bez problémov.

Napriek tomu ste odchytali len 5 zápasov. Prečo nedostávate dôveru častejšie?

Prvý brankár tu chytal už vlani, takže je celkom logické, že začal v lepšej pozícii. Musím povedať, že chytá výborne. Ale myslím si, že ak budem pokračovať v takýchto výkonoch, dostaví sa aj lepšia vyťažovanosť.

Takže sa môžete v prípade dobrých výkonov stať aspoň rovnocenným brankárom v tandeme?

Určite sa to môže stať.