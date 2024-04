Kapitána Columbusu zasiahla tragédia. Jeho syn sa narodil mŕtvy

COLUMBUS. Kapitán Columbusu Blue Jackets Boone Jenner prežíva veľkú rodinnú tragédiu. Ohlásil to ako dôvod momentálnej absencie.

Jeho manželka Maggie porodila mŕtveho syna.

"Nevieme, ako to vyjadriť slovami. Je to bolesť ako žiadna iná. Náš syn Dawson sa 31. marca 2024 narodil mŕtvy," vyhlásili v spoločnom vyjadrení.

"Na jednej strane je to bolesť, akú sme predtým nezažili, no ukázala nám aj lásku, ktorú musíme rozdávať. Aj keď sme zlomení, sme nesmierne vďační za to, že sme jeho rodičmi a tešíme sa, keď si ho jedného dňa pokocháme v nebi."