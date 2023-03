Réway exceloval, chválili ho experti aj tréner. Záver zápasu poznačili zákernosti

BRATISLAVA. "Je schopný nájsť hráča aj naslepo. Má fantastické periférne videnie. Je tvorcom našich presilových hier a ostatní z toho ťažia," chválil útočníka Martina Réwaya po druhom zápase štvrťfinále play off tréner Spišiakov Vlastimil Wojnar v rozhovore pre RTVS.

"Po ôsmych rokoch hrá play off. Mám z neho obrovskú radosť. Je to úžasný príbeh," reagoval na Réwayove výkony hokejový expert Boris Valábik v televíznom štúdiu.

"Snažím sa väčšinou v presilovkách nahrávať, ale nemôžem stále iba hľadať spoluhráčov.

Súperi to už čakajú, vedia ako to hráme. Majú nás naštudovaných a preto som skúsil vystreliť. Teší ma, že mi to tam padlo," opísal Réway gólový moment v rozhovore po prvej tretine.

Z jeho výkonu bol nadšený aj spolukomentátor prenosu a bývalý slovenský reprezentant Tomáš Surový.