Arizona je... prostě Arizona. I kvůli mizernému únoru, kdy ani jednou nevyhráli, jsou Coyotes mimo reálnou naději na play-off a mohou odškrtnout další nepovedenou sezonu. Není mizerná, jen na Západě najdete tři horší mužstva, ale špatná produktivita odpovídá postavení týmu. Do dvou stovek chybí Arizoně tři zásahy, ale defenziva je s 223 inkasovanými góly čtvrtá nejhorší v konferenci.



Devils na tom nejsou zdánlivě o moc lépe, ale pozor! V daleko vyrovnanější východní polovině a Metropolitní divizi jsou jen čtyři body od postupových pozic do play-off. New Jersey tak rozhodně není ze hry, ale bude to mít velmi těžké. V březnu se mu navíc tolik nedaří, protože ze sedmi zápasů vyhrálo jen dvakrát.