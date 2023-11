Ďalší posun v prípade úmrtia hokejistu Johnsona. Zadržaného hráča prepustili

Meno muža nezverejnili, no hráč Nottinghamu Panthers zomrel po zásahu korčuľou do krku od Matta Petgravea z tímu Sheffield Steelers.

Johnson zomrel na následky zranenia, ktoré utrpel počas zápasu britského Challenge Cupu 28. októbra. V minulosti odohral aj 13 zápasov v NHL za Pittsburgh Penguins.

Petgrave pôsobil v sezóne 2021/22 v Spišskej Novej Vsi, za ktorú odohral 34 zápasov a nazbieral 29 bodov (9+20). V Sheffielde je druhú sezónu.

Ak by si Petgrave vypočul verdikt vinný, nebol by to v hokeji precedens, no v predchádzajúcich prípadoch išlo o úmyselné činy.

Za zabitie už odsúdili v Taliansku Giacinta Boniho, ktorý 14. januára 1992 udrel na ľade do hrude Mirana Schrota, ktorý následne zomrel na zástavu srdca. Boni vinu priznal.

Za činy na ľade odsúdili aj dvoch hráčov NHL. V roku 2000 dostal Marty McSorley trest na 18 mesiacov podmienečne za útok smrtiacou zbraňou po údere hokejkou na hlavu Donalda Brasheara.

V roku 2004 sa Todd Bertuzzi priznal k napadnutiu, keď na ľade zozadu schmatol a udrel Stevea Moorea. Prijal trest 80 hodín verejnoprospešných prác.