Vzišlo to z jeho iniciatívy. Kapitán Tatrana zostáva v klube

Tieto slová potvrdil samotný hráč, ktorý zároveň uviedol, že predĺženie zmluvy vzišlo z jeho iniciatívy. "Predĺžil som o ďalšie dva roky do roku 2025. Avizoval som, že tu mám rodinu, nevyhľadám a ani by som už nechcel odchádzať do nejakých nových klubov a začínať tam odznova.

Vo svojej desiatej sezóne v drese Tatrana zabojuje už od soboty o svoju deviatu majstrovskú trofej (v ročníku 2019/20 bola sezóna anulovaná pre pandémiu koronavírusu). Súperom vo finálovej sérii budú Košice, ktoré si v semifinále poradili s Považskou Bystricou.

"V kabíne sme držali prsty Košiciam, nech im to vyjde. Predsa len, máme ich bližšie a hrá tam veľa chlapcov, ktorí hrali v Prešove. So všetkými sa poznáme a osobne mám so všetkými dobrý vzťah. Teda, aspoň si to myslím.

Čiže lepšie nám vychádzali Košice, ktoré odohrali semifinálovú sériu na päť zápasov, aj keď sme tipovali, žeby to mohlo byť aj skôr. Odohrali ale dosť náročnú šnúru s ťažkými zápasmi," povedal smerom k finálovému súperovi Rábek.