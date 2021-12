Prešovčania utŕžili ďalší debakel. Rábek: K zápasu sa vyjadrovať nechcem

Tatran sa síce dokázal prebrať zo zlého úvodu, vypracoval si vedenie, ale to si po dvadsiatej minúte zobrali do rúk pevne hostia a svoj náskok až do konca zápasu už len zvyšovali.

V tíme Tatrana sa žiadny z hráčov strelecky neutrhol, štvorica Rábek, Rečičár, Pacheco a Linhares dosiahla po tri góly. Informoval o tom klubový web slovenského hádzanárskeho šampióna.