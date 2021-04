Rozhodca si za modrou kartou stojí. Vulgárne správanie odmietam, vraví

Mediálna kauza zanechala väčšie stopy na Košičanoch, ktorí sa v druhom zápase semifinále na domácom ihrisku nevedeli dostať do tempa.

„Hrali sme ustráchane a bojazlivo. Neboli sme to my. K modrej karte by som sa už nechcel vracať. Je to už za nami. Chceme sa sústrediť na zvyšné zápasy,“ povedal bývalý úspešný reprezentant Antl.

Povedali si, že o kauze nebudú hovoriť

Považskobystričania hrali uvoľnenejšie ako domáci. Aj oni však mali problém stopercentne sa koncentrovať na prípravu.

„Celá mediálna kauza okolo modrej karty pre Paťa Hruščáka nám príliš nenahrávala. Povedali sme si, že ak by sme to mali niekoľko dní vkuse riešiť, nič dobré by nám to neprinieslo,“ povedal Tomáš Vallo.

Ten v druhom semifinále nastrieľal osem gólov.