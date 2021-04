Fatálna chyba rozhodcu? Z ihriska schádzal zlomený a so zvesenou hlavou

Dôvodom diskvalifikácie mal byť silný úder otvorenou dlaňou do tváre protihráča. Hruščák to však rázne odmieta.

Keďže ide o jeho druhú modrú kartu v sezóne (prvú videl ešte v základnej časti koncom februára) mohla by mu DK SZH udeliť viaczápasový trest.

„Z ihriska som schádzal so zvesenou hlavou. Bol som totálne zlomený. Rozhodca si môže do zápisu napísať čo len chce a ja mám nárok iba to akceptovať.“

Košičania podali oficiálny podnet na SZH. Podľa nich došlo k neoprávnenému vylúčeniu ich hráča, ktoré ovplyvnilo vývoj stretnutia.