Žreb Slovákom opäť určil Nemcov, favoritom skupiny sú Chorváti

NYON. Súpermi slovenskej futsalovej reprezentácie v elitnom kole kvalifikácie MS 2024 budú Chorvátsko, Francúzsko a Nemecko. Rozhodol o tom žreb vo švajčiarskom Nyone, ktorý rozdelil 20 tímov do piatich štvorčlenných skupín.

Obhajcovia titulu Portugalci sa predstavia v E-skupine, kde budú ich súpermi Gruzínsko, Arménsko a Fínsko.

"Myslím si, že so žrebom môžeme byť spokojní. I keď budeme hrať znova s Nemcami, ktorí nás dosť potrápili a prekvapili. Jednoduchého súpera tam už určite niet, no pri skladbe tých ostatných skupín v porovnaní našou si myslím, že môžeme byť spokojní.

S Chorvátmi to bude otvorená partia, ktorá bude určite odveta za ME. S Francúzmi sme dlhší čas nehrali, ale vieme, že robia veľký progres. Rovnako aj Nemci.

Zároveň sú to všetko vyspelé krajiny a môže to byť zaujímavé aj pre divákov. Ja sa na to teším a verím, že nám táto skupina dáva nádeje na postup," povedal pre Futsal Slovakia predseda Tomáš Takáč.