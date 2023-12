Slováci sa chcú s kvalifikáciou rozlúčiť víťazne: S Chorvátmi to bude náročné

Kazachstan, Francúzsko, Španielsko a Portugalsko už majú istotu postupu. Zverenci Mariána Berkyho a Richarda Bača ukončia boje v elitnom kole kvalifikácie domácim duelom proti Chorvátsku v Leviciach (streda 20. decembra o 18.30), v priamom prenose ho odvysiela aj RTVS Šport.

Po prílete z Francúzska sa reprezentácia vrátila do známeho a osvedčeného prostredia v Leviciach, predposledný aj posledný duel kvalifikácie chceli odohrať futsalisti v Bratislave, krásna a dokončená športová hala na Pasienkoch však stále nemá potrebné povolenia, a tak sa duel opäť odohrá v Leviciach. V zostave okrem Drahovského bude absentovať aj Martin Doša, obliekajúci dres Lubawy.

"Zápas s Chorvátskom bude náročný, Chorváti hrajú silový futsal, s využitím pivota, často hrajú jeden na jedného, najmä po čiarach. My sa budeme snažiť im to znepríjemniť a pokúsiť sa vyhrať tento zápas, chceme sa so starým rokom rozlúčiť víťazne.

Budeme sa snažiť vychádzať z dobrej defenzívy,“ povedal podľa futsalslovakia.sk šéftréner SR Marián Berky po pondelňajšom tréningu.