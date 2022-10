Slováci chcú spečatiť postup. Berky očakáva konečné prvé miesto v skupine

BRATISLAVA. Slovenskí reprezentanti vo futsale sú po dvoch zápasoch prvej fázy kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta v roku 2024 na čele 12. kvalifikačnej skupiny so ziskom štyroch bodov za víťazstvo nad Lotyšmi (3:0) a remízu s Nemcami (1:1).

Hlavný tréner Marián Berky chce spečatiť postup do ďalšej časti kvalifikácie a celkové prvenstvo v skupine už v najbližšom stretnutí, Slováci 9. novembra privítajú v Leviciach výber Nemecka (18.00 h).

"Kontrolujeme situáciu, čaká nás domáci duel s Nemeckom, ktorý veľa napovie. Ak by sme my vyhrali, postupovali by sme z prvého miesta a Nemecko by sa zároveň vzdialilo vidine postupu do play-off z druhej priečky.