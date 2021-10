Lučenec milo prekvapil, v Lige majstrov trápil veľkého favorita

Marián Berky, tréner Lučenca: "Moji hráči odovzdali dnes maximum. Išli do toho srdiečkom. Škoda, možno sme súperovi darovali chybou druhý gól. Ten bol rozhodujúci.

Rusi mali niekoľko vyložených šancí, po prvom polčase sme mohli prehrávať 0:5, ale ustáli sme to. Brankári Olinha a Marek Kušnír boli dnes neskutoční. Ale bojovali všetci hráči a ukázali lučenecké srdiečko. Uvidíme, čo bude ďalej. Ale ideme sa pobiť o historický postup."

Attila Fehervári, kapitán Lučenca: "Vedeli sme, čo môžeme od nich čakať, a že sa bude viac-menej hrať len na našej polovici a útočiť na našu bránu. Olinha v bráne pochytal najmenej sedem gólov, potom samozrejme aj Kušnír.

Brankári podali 200-percentný výkon. Ale aj my hráči sme bojovali, dobre sme bránili. Škoda, že nám to tam nepadlo na 1:2, nejaké šance sme mali, bola by to určite väčšia dráma do konca."