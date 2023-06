Modrič sa trofeje s Chorvátskom nedočkal. Dalič: Snáď bude pokračovať

"Je mi ľúto, že sa to nepodarilo. Verím, že Luka bude pokračovať," citoval trénera Zlatka Daliča po finále web uefa.com.

V nedeľnom súboji o trofej odohral celý zápas vrátane predĺženia, skóroval v jedenástkovom rozstrele, no nepresná strela Borisa Petkoviča v šiestej sérii a následný úspešný pokus Daniela Carvajala znamenali prehru 0:1.

Modrič potiahol svoj tím do finále po tom, čo bol v semifinálovom stretnutí i vo finále v Rotterdame ťahúň tímu.

Po druhom mieste z MS 2018 je to ďalšia veľká finálová prehra pre Modričovu generáciu.

Kapitán Chorvátov bol ústredná postava víťazstva v semifinále nad Holandskom (4:2 pp), za svoj výkon dostal od špecializovaného portálu sofascore známku 9,0 - najvyššiu zo všetkých hráčov zápasu.

Vo finále dostal 7,5, v defenzívne náročnom zápase boli lepšie ohodnotení obrancovia Martin Erlič (8,0), Josip Šutalo (7,8) a Ivan Perišič (9,0) i stredopoliar Marcelo Brozovič (7,9).

"Opäť hral výborne, počas 120 minút dal zo seba znova všetko. Bol by som rád, keby pokračoval v reprezentačnom tíme, no on sám sa musí rozhodnúť," vyhlásil Dalič.

Aj kormidelník španielskeho tímu Luis De La Fuente sa k 37-ročnému Modričovi vyjadril s rešpektom: "Obdivujem ho. Dúfam, že bude pokračovať, pretože nikdy nechcete, aby odchádzali takí skvelí hráči."