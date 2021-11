Ibrahimovič pokazil sériu Mourinhovi, nabudilo ho nepriateľské hľadisko

RÍM. Na čele talianskej futbalovej Serie A nič nové. Neapol v 11. kole zvíťazil v derby na pôde Salernitany 1:0 a drží si o skóre vedenie pred AC Miláno, ktoré vyhralo na pôde AS Rím 2:1.

Pre trénera Rimanov Joseho Mourinha to bola prvá domáca prehra v Serii A po 43 dueloch. AC si pripísalo siedmy ligový triumf za sebou.

Neapol inkasoval v lige doposiaľ len tri góly. Na jeho lavičke absolvoval duel slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka. Jeho krajan a reprezentačný spoluhráč Norbert Gyömbér odohral za Salernitanu celý zápas.

Inter vyhral v lige druhýkrát za sebou, rozhodol o tom dvoma peknými gólmi v druhom polčase argentínsky stredopoliar Joaquin Correa. Boli jeho prvé na San Sire, predtým dal dva góly ešte v augustovom súboji na pôde Verony.

"Strelil som dva dôležité góly, ale som hrdý najmä na to, ako tímovo sme hrali. Ani na moment sme neznížili tempo. Bol to náročný zápas, Udinese nemalo veľa dier v obrane. Je pre mňa niečo výnimočné hrať a dať gól na San Sire, vždy som o tom sníval.

A že si to mohla osobne tu na štadióne pozrieť aj moja rodina, o to je to špeciálnejšie," povedal Correa pre klubový web.

V drese Interu, ktorý teraz v Lige majstrov čaká duel v Tiraspole a potom derby s AC Miláno, odohral celý zápas slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar.