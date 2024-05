V Trenčíne nás teda čaká priamy súboj o druhú priečku v konečnej tabuľke Niké ligy, rovnako tak boj o účasť v pohárovej Európe v nasledujúcej sezóne. Žiline stačí získať jeden bod, DAC musí zvíťaziť. Karty ešte môže zamiešať v celkovom poradí aj trnavský Spartak, ktorý je aktuálne štvrtý so ziskom 54 bodov.

Dunajská Streda sa pod vedením španielskeho trénera Xisca Muňoza nadýchla k výborným výkonom, aktuálne jej patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže druhé miesto so ziskom 55 bodov. V poslednom doterajšom zápase žltomodrí porazili na domácom štadióne Spartak Trnava 1:0 (gól DAC Yapi).

