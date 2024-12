Ženské EURO spoznalo zloženie skupín. Premožiteľky Sloveniek čakajú obhajkyne titulu

Súčasťou "déčka" bude aj Holandsko a Wales, ktorý vyradil Slovensko v 1. kole play off o postup na šampionát.

LAUSANNE. Úradujúce majsterky Európy z Anglicka sa stretnú na budúcoročných ME vo Švajčiarsku v rámci D-skupiny s najlepším tímom rebríčka UEFA Francúzskom. V pondelok o tom rozhodol žreb vo švajčiarskom Lausanne.

Celkovo sú na turnaji štyri štvorčlenné skupiny, z ktorých postúpia do štvrťfinále po dva najlepšie tímy. Podujatie bude hostiť od 2. do 27. júla osem švajčiarskych miest, pričom finále je na programe v záverečný deň v Bazileji.

UEFA oproti ME 2022 v Anglicku zvýšila podľa agentúry AFP rozpočet pre finančné odmeny viac ako dvojnásobne.

Tímy si rozdelia 41 miliónov eur – víťaz získa 5,1 milióna a každý z účastníkov po 1,8 milióna. Za víťazstvo v základnej fáze si pripíš každý tím po 100.000 €, za remízu polovicu.

Postupy budú odmenené sumou 550.000 (do štvrťfinále), 700.000 (do semifinále) a 850.000 (do finále). K samotným futbalistkám sa dostane 30 - 40 percent z odmeny pre ich tím.