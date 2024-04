Projekt Wrexham oslavuje ďalší úspech. Je to jazda nášho života, hovorí hollywoodsky majiteľ

Wrexham v doterajšom priebehu súťaže League Two získal 82 bodov zo 44 zápasov, čím si zabezpečil postup už dve kolá pred koncom súťaže.

BRATISLAVA. Ambiciózny waleský klub Wrexham si zabezpečil postup do League One jednoznačným víťazstvom 6:0 nad Forest Green.

Podarilo sa im to až v ročníku 2022/2023, keď postúpili do League Two, v ktorej oslavujú ďalší postup ako nováčik súťaže.