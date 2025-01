Obrovský šláger v Lige majstrov ešte pred osemfinále. Manchester City vyzve Real Madrid

Feyenoord Rotterdam so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom sa stretne s AC Miláno.

BRATISLAVA. Šlágrom úvodnej fázy vyraďovacích bojov futbalovej Ligy majstrov bude v play-off o postup do osemfinále duel Manchestru City s Realom Madrid.

Duel dvoch francúzskych mužstiev bol istý, keďže alternatívou namiesto Brestu bolo AS Monaco.

Francúzsky majster Paríž Saint-Germain si zahrá o postup do osemfinále proti Stade Brest.

Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 9. až 16. mieste, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s tímami umiestnenými na 17. až 24. mieste.

Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska.

Priamy postup do osemfinále a pozíciu nasadených do ďalšieho žrebu si zabezpečila osmička tímov (FC Liverpool, FC Barcelona, FC Arsenal, Inter Miláno, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, OSC Lille, Aston Villa). K nim sa pridá osem postupujúcich mužstiev z play off.