Portugalsko oslavuje rekordéra Ronalda, prekvapivý výsledok na úkor Španielska

BRATISLAVA. Futbalisti Portugalska úspešne vstúpili do nového ročníka Ligy národov. Vo štvrtkovom šlágri 1. skupiny A-divízie zvíťazili nad Chorvátskom 2:1.

Víťazný presný zásah zaznamenal v 34. minúte hviezdny útočník Cristiano Ronaldo, ktorý sa zároveň stal prvým hráčom v histórii, ktorý nastrieľal 900 gólov v kariére.

Portugalčanov poslal do vedenia v siedmej minúte Diogo Dalot, na ktorého usmernenie lopty z hranice piatich metrov nadviazal po polhodine hry 39-ročný Ronaldo.

Dalot si v závere úvodného dejstva strelil nešťastne vlastný gól, no domácich to mrzieť nemuselo a do novej edície vykročili plným bodovým ziskom.