Brazílski futbalisti neobhája olympijské zlato, stroskotali už v kvalifikácii

Práve ten vyhral finálovú skupinu vo venezuelskom Caracase so ziskom 7 bodov a postúpil na OH v Paríži spoločne s druhou Argentínou (5 b), ktorá vďaka víťazstvu nad rivalom preskočila v tabuľke "kanárikov" vedených trénerom Ramonom Menezesom (3 b).

Jediný gól argentínskeho výberu do 23 rokov, ktorý vedie tréner Javier Mascherano, dal v 78. minúte hlavou Luciano Gondou. Brazília už predtým prehrala na turnaji s Paraguajom 0:1.

V rozhodujúcom zápase juhoamerickej kvalifikácie OH 2024 prehrali v noci na pondelok s Argentínou 0:1 a v tabuľke obsadili nepostupové tretie miesto.

Brazílski futbalisti naposledy chýbali na olympijskom turnaji v roku 2004.

"Sú to veľmi smutné pocity. Na tento zápas sme sa svedomito pripravovali, no nedokázali sme dlhšie podržať loptu, čo platí o celom našom účinkovaní na turnaji. Nešlo to tak, ako sme si predstavovali," citovala agentúra AP stredopoliara Andreya Santosa.

Brazília vo finále OH v Tokiu zdolala Španielsko 2:1 po predĺžení, víťazný gól strelil v 108. minúte Malcom.