Slovan musí potvrdiť postup, inak by to bola tragédia, varuje Weiss. Nastúpi Marcelli?

Tá by podľa neho za súčasnej situácie v A-skupine nastala, ak by slovenský majster nepostúpil do vyraďovacej fázy súťaže.

Weiss má pred súperom rešpekt

"Belasí" sú krok od toho, aby sa druhýkrát po sebe prebojovali do vyraďovacej fázy EKL.

"Myslím si, že ak by sme za daného stavu a vývoja nepostúpili, bola by to tragédia. Zajtra máme kľúčový zápas a verím že odtiaľto odídeme spokojní. Je obdivuhodné a neuveriteľné, čo Klaksvík i Faerské v posledných rokoch dokázali v takejto malebnej krajine.

Mám pred nimi rešpekt a viem, že to nebude prechádzka. My sme v dobrom postavenú v lige i v skupine, ale musíme to zajtra potvrdiť, inak by to stratilo pointu, že na čo sme tú konferenčnú ligu hrali," povedal Weiss st. na predzápasovej tlačovej konferencii na štadióne Tórsvöllur.