VIDEO: Vladimír Coufal čelí veľkej kritike. Fanúšikovia sa mu vyhrážajú smrťou

Martínez sa to ešte pokúsil rozhýbať, ale o päť minút neskôr už musel vystriedať a na ihrisku ho nahradil Raphael Varane,“ informuje tn.nova.cz

Manchester United vyhral napriek zraneniu argentínskeho futbalistu jasne 3:0.

„Mám veľkú obavu, nevyzerá to dobre. Je to osobná katastrofa, sotva sa nám vrátil. Je pre nás veľmi dôležitý. Okrem futbalových schopností vnáša do tímu ducha,“ na pozápasovej tlačovej konferencii povedal tréner Manchestru United Erik ten Hag.

