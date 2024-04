Krásný fotbalový večer z Plzně!



Společně se budeme věnovat prvnímu zápasu čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, ve kterém domácí Viktoria Plzeň přivítá na svém stadionu italskou Fiorentinu.



Viktoria Plzeň se musela probojovat do základní skupiny Evropské konferenční ligy skrz tři předkola. Vše odstartovala ve druhém předkole, kde po obrovském boji přemohla kosovskou Dritu. Na západě Čech se zrodila bezbranková remíza, na divoké půdě v Prištině Plzeň vyhrála 2:1. Následovala souboj s maltskou Gžirou. Zde Viktoriáni oba zápasy ovládli, v celkovém součtu 7:0 se mohli začít radovat z postupu do play off. Jako poslední celek byl určen Plzni Tobol Kostanaj. Z Kazachstánu si Viktoria přivezla výhru 2:1, kterou poté doma potvrdila dalším vítězstvím, tentokrát rozdílem třídy 3:0. Ve skupině se následně utkala s FC Ballkani, Dinamem Záhřeb a Astanou. Viktoria ovládla všech šest zápasů, získala celkem osmnáct bodů, což se povedlo teprve druhému týmu v historii. (První byl West Ham). Vše začala výhrou proti Ballkani (1:0), následně Plzeň zvládla tuhou bitvu v Kazachstánu (2:1). Ve zbývajících zápase červenomodří dvakrát porazili Dinamo Záhřeb 1:0, stejným poměrem uspěli i v Albánii proti Ballkani a na závěr před skvělými fanoušky nedali šanci Astaně (3:0). Naposledy Viktoria hrála v neděli na svém trávníku ve šlágru kola proti pražské Spartě a utkání opanovali, když vyhráli jednoznačně 4:0. Díky vítězství ve skupině postoupila Plzeň rovnou do osmifinále, kde se utkala proti Servettu Ženeva. Po dvou bezbrankových remízách přišel na řadu penaltový rozstřel, kde byla Viktoria šťastnější.



ACF Fiorentina minulý rok hrála ve finále Evproské konferenční ligy, tam ovšem podlehla anglickému West Hamu. Italský celek se do základní skupiny propracoval skrz play off, kde přemohla po těžkém boji Rapid Vídeň (0:1, 2:0). V základní skupině se posléze utkala s maďarským Ferencvárosem, belgickým Genkem a srbským Čukarički. Fialky v šesti zápasech ani jednou neprohrály, výsledkem toho byly tři výhry a stejný počet remíz. První místo uhájila Fiorentina v posledním zápase proti Ferencvárosi, , když v Maďarsku uhrála remízu 1:1. V následném osmifinále se Italové utkali proti Macabi Haifa a izraelský celek rozhodně svou kůži nedal lacino. První zápase se odehrál na neutrání půde v Srbsku, Fiorentina gólem last minute zvítězila 4:3. Odveta ve Florencii byla opět vyrovnaná, remíza 1:1 ovšem poslala do další fáze Fiorentinu.



Dámy a pánové, přeji příjemnou zábavu. Držme společně palce českému zástupci!