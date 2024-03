VIDEO: Šialenstvo v Tbilisi. Gruzínci sa zapísali do histórie, diváci vyliezli aj na bránky

V play off ich vyradili Gruzínci, ktorí sa zapísali do histórie. Štvormiliónová krajina z juhovýchodnej Európy bude na veľkom podujatí štartovať po prvý raz.

TBILISI, BRATISLAVA. Je to už dvadsať rokov, čo sa Angelos Charisteas zavesil do vzduchu a výhrou nad Portugalskom zariadil Grécku prekvapivý triumf na EURO 2004.

„Mužstvo ukázalo veľkú mentálnu silu. Dohrávali sme s desiatimi, no nezlomilo nás to. Boli sme trpezliví a dočkali sme sa vytúženej odmeny. V príprave sme často trénovali pokutové kopy a vyplatilo sa nám to,“ dodal.

„Ďakujem gruzínskym fanúšikom. Hral som na mnohých štadiónoch, no nikde som nevidel takú podporu. Vy ste boli najdôležitejším faktorom,“ dodal futbalista Neapola.

Postup malej krajiny oslavuje aj dvojica hráčov Slovana Bratislava Guram Kašia a Džaba Kankava. Prvý menovaný hral s kapitánskou páskou a druhý zápas sledoval z lavičky náhradníkov.

Blízko postupu na EURO 2020 bol s Gruzínskom aj tréner Vladimír Weiss st., no vtedy prehrali Gruzínci v play off so Severným Macedónskom.