Pochettino sa uviedol na lavičke USA víťazne. Prvý krok k zlepšeniu, zhodnotil

Prípravný zápas

AUSTIN. Futbalisti USA zvíťazili v prípravnom stretnutí nad Panamou 2:0. Na štadióne v Austine rozhodli domáci o triumfe v druhom polčase, keď sa presadili Yunus Musah a Ricardo Pepi.

Úspešnú premiéru na lavičke USA absolvoval tréner Mauricio Pochettino.

"Je to veľmi dobrý pocit. Bol to pre nás veľmi, veľmi ťažký zápas. Kúsok po kúsku niečo budujeme. Cieľom je rok 2026, ale myslím si, že sme šťastní, pretože sme podali solídny a veľmi profesionálny výkon. Ale je to len prvý krok k zlepšeniu," uviedol 52-ročný argentínsky kormidelník podľa AFP.