Hral semifinále MS, má titul z Copa América. Uruguajský rekordér ukončí kariéru

BUENOS AIRES. Uruguajský futbalový reprezentant Diego Godín počas víkendu ukončí aktívnu kariéru.

Oznámili to predstavitelia argentínskeho klubu Velez Sarsfield, v ktorom 37-ročný obranca pôsobí. Informovala o tom agentúra AFP.

Godín je so 161 reprezentačnými štartmi uruguajským rekordérom, dlhé roky bol kapitánom. Na MS 2010 v JAR postúpil so svojím tímom do semifinále a v roku 2011 sa tešil s "Urus" z triumfu na Copa América.

Posledný zápas v národnom tíme absolvoval vlani v decembri na MS v Katare.