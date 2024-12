Ramadán či vysoké teploty. MS vo futbale zrejme budú pred štartom ZOH

Pri výbere najvhodnejšieho dátumu musia organizátori vziať do úvahy viacero faktorov.

Turnaj by sa začal už v úvode januára 2034 a vyvrcholil v prvej februárovej dekáde tesne pred začiatkom zimných olympijských hier v americkom Salt Lake City. Tie sa uskutočnia od 10. do 26. februára 2034.

Majstrovstvá sveta futbalistov prerušia ostatné futbalové dianie na vrcholnej úrovni na dlhých 38 dní.

Práve preto do úvahy neprichádza termín po ZOH, keďže práve 26. februára 2034 sa začne každoročná islamská púť do Mekky.

Ak by prešla spomenutá alternatíva s januárový termínom MS, ovplyvnilo by to napríklad sviatočné zápasy v anglickej Premier League, keďže národné tímu pred svetovým šampionátom potrebujú aspoň týždeň na spoločnú prípravu.

FIFA informovala, že medzinárodný kalendár po roku 2030 ešte nie je známy a existuje priestor na hľadanie najlepšieho riešenia.

Podľa správy strešnej organizácie svetového futbalu denná teplota v Saudskej Arábii môže od mája do septembra prekročiť 40 stupňov Celzia, čo by predstavovalo výzvy pre hráčov aj fanúšikov.