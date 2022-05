Jazda loďou aj na pódiu s vlajkou. Hamšík si užil majstrovské oslavy

BRATISLAVA. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík zažil cez víkend veľkolepé oslavy jeho premiérového ligového titulu v kariére, ktorý dosiahol vo farbách tureckého Trabzonsporu.

"Bol to nádherný víkend. V sobotu sme absolvovali nezabudnuteľnú oslavu. Najprv to bola triumfálna jazda na lodi a potom večer na štadióne slávnostné odovzdávanie trofeje. Bol to jeden z mojich najpamätnejších dní v mojej kariére.

Slovami sa ani nedá opísať ten moment, keď som zdvihol trofej za majstra Turecka. Som veľmi šťastný. Dlho som čakal na to a nakoniec som sa dočkal majstrovského titulu," uviedol 34-ročný stredopoliar pre svoju oficiálnu stránku.