Slovenky uzavrú rok dvomi zápasmi u súperiek. Tréner Kopúň zverejnil nomináciu

Slovenkám po troch kolách patrí v A-skupine tretie miesto. Po septembrových prehrách so Švédskom 0:1 v Senci a Fínskom 1:2 v Turku, vyhrali Slovenky doma nad Gruzínskom 2:0.

Víťazi kvalifikačných skupín postúpia na šampionát priamo, tímy z druhých miest absolvujú fázu play off podľa tohto kľúča:

Zraz nominovaných hráčok a realizačného tímu je v nedeľu 21. novembra do 12.00 hod v hoteli Senec v Senci.

Ttri najlepšie idú priamo do 2. kola. Zvyšných šesť odohrá 1. kolo na jeden zápas (o zložení aj domácom prostredí rozhodne žreb), víťazi postúpia do 2. kola. Druhé kolo play off sa hrá na 1 zápas, o zložení dvojíc aj o domácom prostredí rozhodne žreb.

Z troch víťazov dvaja s najlepším koeficientom postúpia na MS, tretí s najhorším koeficientom sa zúčastní na medzikontinentálnej kvalifikácii.