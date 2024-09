Austráliu povedie v kvalifikácii na MS nový tréner, stal sa ním bývalý reprezentant

Popovic podpísal s austrálskym zväzom dvojročnú zmluvu, ktorá platí do konca svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku.

Päťdesiatjedenročný kormidelník nahradil na poste Grahama Arnolda, ktorý odstúpil minulý týždeň po neúspešnom vstupe "Socceroos" do ázijskej kvalifikácie o postup na MS 2026.

"Som nesmierne poctený, že som dostal šancu viesť národný tím. Je to úloha, ktorá so sebou prináša aj veľkú zodpovednosť, no ja som veľmi vďačný za túto príležitosť. Trénovať reprezentáciu je obrovské privilégium," povedal Popovic podľa AP.